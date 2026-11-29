Konya Seydişehir'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seydişehir'in Hacıseyitali Mahallesi'nde Atatürk Caddesi üzerinde iki kişi arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine götürülen yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Hacıseyitali Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde A.S. ile Abdullah Kara (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Kara bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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