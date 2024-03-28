Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Aksaray\'da İftar Programı Düzenledi

Güncel

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Aksaray'da iftar programı düzenledi.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, bir düğün salonundaki iftar programında ramazanın, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyledi.

Mübarek günlerin maneviyatına ve geleneklerine uygun şekilde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için gayret ettiklerini belirten Kılınç, kurumun, ihtiyaç duyulan her an, vakıf kültürünün ve geleneğinin gerektirdiği şekilde iyilik ve takvada yarışan bir kimliğe sahip olduğunu kaydetti.

Program yapılan duanın ardından sona erdi.???????