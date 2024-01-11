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Konya Yunak Hastanesinde 2 günde 8 başarılı ameliyat gerçekleştirildi - Son Dakika
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Konya Yunak Hastanesinde 2 günde 8 başarılı ameliyat gerçekleştirildi

Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi, modern cihazlarla donatıldı ve personel eksikliği giderildi. Genel Cerrahi Uzmanı, Kadın Doğum Uzmanı ve Anestezi Uzmanı tarafından fıtık, yağ bezesi, hemoroid, idrar kesesi, bağırsak gibi 8 ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Hastane Başhekimi, Yunak halkına en kaliteli sağlık hizmetini sunmak için özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Konya Yunak Hastanesinde 2 günde 8 başarılı ameliyat gerçekleştirildi
11.01.2024 - 14:03,
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Konya'nın Yunak ilçesi Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesinde 2 günde 8 başarılı ameliyat gerçekleştirildi.

Hastane ameliyathanesi modern cihazlarla donatıldı, personel eksiği tamamlandı.

Hastaneye 11 ay önce atanan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Kağan Başdoğan, Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Züleyha Zengin ve Anestezi Uzmanı Büşra Uçar, fıtık ameliyatı başta olmak üzere, yağ bezesi, hemoroid, idrar kesesi, bağırsak gibi 8 ameliyatı 3 günde başarılı şekilde gerçekleştirdi.

Hastane Başhekimi Acil Tıp Uzmanı Dr. Hasan Gazi Uyar, sağlık alanında hizmetin en kalitelisini Yunak halkına sunmak için özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Kaliteden taviz vermeden, temiz bir ortamda, zamanında, güvenilir ve güler yüzlü olarak en üst düzeyde sağlık hizmeti vermek istediklerini anlatan Uyar, hastalarla özveriyle ilgilenmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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