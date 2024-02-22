Konyaaltı sahilinin güvenliği Börü ve Winner'e emanet
Heybetleri ve güzellikleriyle dikkat çekiyor sahilde kuş uçurtmuyorlar
Atlı polisler dünyaca ünlü sahilde suçluların korkulu rüyası haline geldi
ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde tatilcilerin arasında görev yapan atlı polisler, birçok asayiş olayının önüne geçerek suçluların korkulu rüyası oldu. Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte devriye görevini arttıran ekipler, tatilciler tarafından da büyük ilgi görüyor.
Her yıl milyonlarca turist ağırlayan turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yaşanabilecek asayiş olaylarının önüne geçmek için Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Birliği görev yapıyor. Görev öncesi Konyaaltı ilçesi Çakırlar mevkisindeki Atlı Polis Birliği'nde bulunan çiftlikten sırayla çıkarılan Börü ve Vinner isimli atların önce ayak ve üst bakımları yapılıyor. İşlemleri tamamlanan atlar kendilerini bekleyen hayvan taşıma aracına alınarak, dünyaca ünlü sahile doğru yola çıkıyor. Atlar sahile yakın boş bir arazide indirilerek göreve başlanıyor.
İlgi odağı oldular
Günün belirli saatlerinde sahil boyunca devriye görevine çıkan atlı polisler, özellikle motorlu taşıtların giremediği yerlerde toplumsal olaylara müdahalede hazır bekliyor. Atlı Polis Birliği havaların ısınmasıyla birlikte sahilde yaşanan yoğunlukta hırsızlık başta olmak üzere asayiş olaylarında önleyici görevlerde bulunuyor. Diğer taraftan yabancı tatilciler ve vatandaşların ilgi odağı oluyor.
Atlı polislere övgü
Burdur'dan Antalya'ya tatile gelen Tuncer Aytekin, "Antalya'da sahilin çok güzel olduğunu biliyordum. Bugün ziyaret etmek istedim atlı polisleri görünce daha çok sevindim. Yabancı tatilciler denize girerken biz ise montlarımızı daha çıkarmadık. Arkadaşıma ne kadar güzel bir şehide yaşadığını söyledim. Atlı polisleri çok hoşuma gitti, güvenliği sağlamaları daha da güzel" dedi.
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