Köpek balığını hiç korkmadan kucağına aldı - Son Dakika
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Köpek balığını hiç korkmadan kucağına aldı

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Manavgat'ta profesyonel balıkçılık yapan Savaş Dursun, oltasına takılan 50 kiloluk köpek balığını sahilde kucaklayarak denize geri saldı. Dursun'un bu anları, komedi filmi Recep İvedik'in sahnelerini hatırlattı.

10.12.2024 15:21
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde profesyonel balıkçılık yapan Savaş Dursun'un kıyıdan denize saldığı oltaya yaklaşık 50 kiloluk köpek balığı takıldı. Köpek balığını denize girip kıyıya çıkaran Dursun, balığı bir süre inceledikten sonra kucağına alıp denize tekrar saldı. Dursun'un o anları komedi filmi Recep İvedik'in köpek balığı sahnesini hatırlattı.

OLTASINA KÖPEK BALIĞI TAKILDI

Antalya'da profesyonel olta balıkçılığı ve danışmanlığı yapan Savaş Dursun, balık avlamak için Manavgat ilçesi Manavgat Sahili'ne geldi. Dursun'un kıyıdan denize saldığı oltasına 1,5 metreyi geçkin yaklaşık 50 kiloluk kum köpek balığı takıldı. Köpek balığını fark ede Dursun, ona zarar vermemek için suya girip kucaklayarak kıyıya çıkardı.

Antalya'da Köpek Balığını Kucaklayarak Denize Bıraktı


KUCAKLAYIP TEKRAR DENİZE BIRAKTI

Bir süre köpek balığını inceleyen Dursun, ardından balığı yüzgeçlerinin altından tutarak kucakladı ve tekrar denize bıraktı. Dursun ile köpek balığının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri, akıllara komedi filmi Recep İvedik'in köpek balığı sahnesini getirdi.

Antalya'da Köpek Balığını Kucaklayarak Denize Bıraktı

"BİRAZ KORKTUM"

Sahildeki köpek balığı ile yaşadığı o anları da anlatan Dursun, şunları söyledi: "Çelik bedenli olta kullandık yakalamak için, çünkü inanılmaz keskin dişleri var. Balığa zarar vermemek için suya girerek onu kıyıya çıkardım. İnceledikten sonra dalgalardan dolayı gidemeyince Recep İvedik gibi kucaklayıp suya saldım. Biraz korktum açıkçası ancak dünyanın farklı yerlerinde çok daha büyük köpek balıkları ile mücadele ettim. Özellikle koltuk altından tutuğunuz zaman balık etkisiz hale geliyor. Balıklarla çok haşır neşir olduğum için neresinden tutmam gerektiğini biliyorum. Bilmeyen arkadaşlara tavsiye etmem, hiç muhatap olmasınlar."

"KÜÇÜK BALIKLARLA BESLENİYORLAR"

Aralık, ocak aylarında yağmurlardan sonra büyük akarsuların ağzından sersemlemiş balıkları toplamak için bu türlerin geldiğini belirten Dursun, "Genelde bu aylarda gece avlanıyorlar. Ana menüsünde deniz memelileri olmayan balıklar. Küçük balıklarla besleniyorlar. İnsana saldırma ihtimali düşük bir tür. Biz genelde Derinsu da avlanırken denk geliyoruz. Bazen oltamızdaki balığın yarısını ısırarak bizden vergi alıyor, bazen canlı yemimize yakalanıyor. Yine salıyoruz, çünkü koruma altında" dedi.

Köpek balığını hiç korkmadan kucağına aldı
Kaynak: İHA

Savaş Dursun, Balıkçılık, Hayvanlar, Manavgat, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpek balığını hiç korkmadan kucağına aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İshak Klein:
    Çok güzel saldınız mı?… Kucağından suya attığım yer 5 cm bile değildi.. 3 saate telef olmuştur!..,yazık… videoya çekeceğim diye maymun ettiniz hayvanı ve kendinizi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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