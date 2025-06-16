Köpek Balıkları Korkutmasın - Son Dakika
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Köpek Balıkları Korkutmasın

Köpek Balıkları Korkutmasın
16.06.2025 11:51
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Prof. Dr. Deniz Ayas, sosyal medyadaki köpek balığı görüntülerinin yanlış algı yarattığını belirtti.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında son günlerde görülen ve sosyal medyada paylaşılan köpek balıklarının ürkek ve "insanlara saldırmayan" türden olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Deniz Ayas, Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında köpek balığı görüntüleriyle yanlış algı oluştuğunu söyledi.

Görüntülerde yer alan köpek balığı türlerinin Türkiye'de her zaman var olduğunu belirten Ayas, "Sosyal medyada Mersin, Antalya ve Marmaris kıyılarında köpek balığı görüntülerini gördük. Bu görüntülerdeki deniz canlılarının kum, mavi ve mako cinsi köpek balığı olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Korku algısı oluşuyor"

Ayas, kum köpek balıklarının Akdeniz'deki nehir ağızlarını yavrulama ve yavru bakım alanı olarak kullandığını dile getirdi.

Köpek balığının turizm ve kumul alanlarına gitmesi için hiçbir nedenin olmadığını vurgulayan Ayas, "Köpek balıkları beslenmek ve belli mevsimlerde yavrulamak için kıyılara yaklaşıyor. Bu normal bir durumken, sosyal medya ve görsel araçların her kesim tarafından aktif kullanılması sayesinde bu görüntüleri çok fazla görüyoruz. Bu noktada korku algısı oluşuyor. Bunu abartılmış algı olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Ayas, iklim değişikliği ve kirlilik nedeniyle de köpek balıklarının kıyıya yaklaştığını düşündüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu, 'İnsanlar için tehdit oluşturuyor', 'Turizm alanlarında köpek balığı saldırısı gerçekleşecek' anlamına gelmiyor. Sosyal medyadaki görüntüleri incelediğimizde bu türlerin zaten ürkek, insana saldırmayan türler olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye sularında ve turizm bölgelerinde köpek balığı saldırısını istatistiksel olarak sıfıra yakın."

Prof. Dr. Deniz Ayas, köpek balıklarının ekosistem için önemli türlerden olduğunu ancak son 50 yılda bu deniz canlısının popülasyonunun kritik seviyeye geldiğini ifade etti.

Balıkçıların bu konuya duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Ayas, şunları kaydetti:

"Köpek balıklarının sayısının arttığı şeklinde algı var. Kesinlikle köpek balıklarının sayısı düşüyor. Endüstriyel balıkçılık yapanlarca bu balıklar yakalanıyor ve çoğunluğu ölüyor. Sosyal medyada da çok fazla bu görüntüler döndüğü için insanlar köpek balığı sayısının arttığını düşünüyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Köpek Balıkları Korkutmasın - Son Dakika

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