Köprü Gençlik Okulu 2025 Başladı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle "Köprü Gençlik Okulu 2025" projesinin açılış programı yapıldı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) bünyesinde faaliyet gösteren "İnovasyon Merkezi" InnoX'ta düzenlenen etkinliğe ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Kuzey Makedonyalı Türk milletvekili Salih Murat, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Salih Murat, burada yaptığı konuşmada, organizatörlerin bu projeye verdikleri önemin ve gösterdikleri özverinin her türlü takdire layık olduğunu söyledi.

Murat, "Köprü Derneği'nin bu zamana kadar gerçekleştirdiği bütün kültürel, eğitim ve gençlik çalışmaları 30 yıl boyunca Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun kimliğinin güçlendirilmesinde büyük rol oynamıştır ve oynamaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

YTB Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Zülgaip Akkuş da Balkan Gençlik Okulu projesinin 10 yıllık bir zaman zarfında bütün Balkan coğrafyasında önemli bir proje haline geldiğini söyledi.

8 Balkan ülkesinde 14 paydaş kuruluş ile projenin açılış programlarını yaptıklarını belirten Akkuş, "YTB olarak bu yıl aynı zamanda 15'inci yılımızı kutluyoruz. Genç bir kurumuz. Bu başlığa da uygun bir şekilde, Gençlik Okulu'na uygun bir şekilde genç bir kurumuz. Çalışanları genç, başkanı genç bir kurumuz. Her zaman ve her yerde soydaş ve akraba topluluklarımızla beraber onların tasasında, hüznünde, sevincinde her daim yanında olan bir kurumuz." diye konuştu.

Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin de gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla 7 farklı kategoride atölyeler düzenleneceğini dile getirdi.

Emin, "Hayatınıza yön verebilmek, kişisel gelişiminize katkı sağlayabilmek, yeni arkadaşlıklar edinerek, yeni ortamlarda bulunarak zihin dünyanızı geliştirmek asıl amacımız." dedi.

Köprü Gençlik Okulu projesi eğitim programları, kültür-sanat programları ve kültürel geziler olarak 3 ayrı aşamadan oluşacak.

Lise ve üniversite düzeyinde 170 öğrencinin katılacağı proje, farklı kategorilerde 7 atölye ile 8 ila 10 hafta sürecek.