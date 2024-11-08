Köprüler Lösemiye Dikkat Çekmek İçin Turuncu Aydınlatıldı

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Kentin simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüleri lösemi hastalığına dikkati çekmek için turuncu renkle aydınlatıldı.

Lösemili Çocuklar Haftası olan 2-8 Kasım'da her yıl farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri bu kez lösemiye dikkati çekmek amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.

Akşam saatlerinde başlayan aydınlatma çalışması gün aydınlanana kadar devam edecek.