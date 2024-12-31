İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Aydın'ın cenazesi, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.
Aydın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Reşadiye ilçesindeki İsmailiye köyüne getirildi.
Cenazeye Aydın'ın ailesi ve yakınları ile Vali Abdullah Köklü ve vatandaşlar katıldı.
Aydın'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Kore Gazisi Ahmet Aydın Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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