Körfez'de Mutfakta Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti - Son Dakika
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Körfez'de Mutfakta Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Körfez\'de Mutfakta Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binanın 3'üncü katındaki mutfakta aspiratörden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının sebebi ile ilgili polis inceleme başlattı.

30.12.2024 21:49  Güncelleme: 21:51
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin mutfak kısmında aspiratörden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Birdal Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katındaki mutfak kısmında çıktı. Aspiratörün tutuşması sonucu 3'üncü kattan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, içeriye dolan duman tahliye edildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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