TEM Otoyolu Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi geçişinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yol kenarındaki ağaçlık alanda başlayan yangın, kısa sürede yayılarak evlere doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın sırasında oluşan duman nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından araç geçişleri kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Körfez'de TEM Otoyolu'nda Yangın Çıktı - Son Dakika
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