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Körfez'deki Kafe İki Gece Üst Üste Soyuldu - Son Dakika
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Körfez'deki Kafe İki Gece Üst Üste Soyuldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 6 aydır kapalı olan bir kafede bulunan malzemeler, 2 gece üst üste 2 kez çalındı. Kafe sahibi Eyüp Mansuroğlu, 2 milyon liralık malzemesinin çalındığını söyleyerek, 'Kafede oturulmuş, içkiler içilip alem yapılmış, uyuşturucu kullanılmış dedi. Polis tarafından yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

27.01.2024 - 13:40,
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 6 aydır kapalı olan bir kafede bulunan malzemeler, 2 gece üst üste 2 kez çalındı. Kafe sahibi Eyüp Mansuroğlu, 2 milyon liralık malzemesinin çalındığını söyleyerek, 'Kafede oturulmuş, içkiler içilip alem yapılmış, uyuşturucu kullanılmış dedi. Polis tarafından yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfezkent'te yer alan ve 6 aydır kapalı olan kafeye 3 gün önce giren hırsızlar içeride bulunan canlı müzik yayınında kullanılan ses sistemi, televizyon, bilgisayarlar, kahve ve çay makineleri, içecek malzemeleri, mikser gibi mutfak gereçlerini çaldı. İş yerine gittiğinde kapının önündeki zincirin açıldığını fark eden kafenin sahibi Ufuk Eyüp Mansuroğlu, polisi arayarak ihbarda bulundu. Kafede yapılan incelemede hırsızlık yapan şüphelilerin içeride yemek yiyerek içki içtikleri de belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri kafede inceleme yaptı. Olaydan bir gün sonra iş yerine gelen Mansuroğlu, kapıdaki zincirin tekrar açıldığını ve kapının kırıldığını fark etti. Hırsızların aynı kafeye gelerek bu kez de bardak, tabak ve diğer mutfak malzemelerini çaldıkları tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüpheliler M.A.Ç., K.G. ve E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalınan malzemeler de bulundu. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

'BİR GÜN SONRA YİNE SOYULUYORUZ'

Kafeyi çalışacak eleman bulamadığı için kapattığını belirten Ufuk Eyüp Mansuroğlu, 'Burası 2 gün önce gece soyuldu. Bir miktar malzeme içeriden çalındı. Daha sonra polise haber verdim. Polis, burada inceleme yaptı. Polis gittikten sonra gece tekrar soyulmuş. Toplamda 2 milyon değerindeki malzememiz çalınmış. Kafeye geldiğimde her tarafın talan edildiğini ve yağmalandığını gördüm. Cam da kırılmıştı. Polis ekipleri gelerek inceleme yaptılar. Bu olaydan bir gün sonra gece saatlerinde kafe bir kez daha soyuldu. Kafede oturulmuş, içkiler içilip alem yapılmış, uyuşturucu kullanılmış. Olay yeri inceleme ekipleri tüm bunları tespit etti. Soyuluyoruz bir gün sonra yine soyuluyoruz. Kafeyi tekrar açabilme ihtimaline karşı hiç bir malzemeyi almamıştım' dedi.

Körfez\'deki Kafe İki Gece Üst Üste Soyuldu
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Körfez'deki Kafe İki Gece Üst Üste Soyuldu - Son Dakika


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