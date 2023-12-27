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Korkuteli'de dilencilere işlem yapıldı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan 2 dilencinin üzerinde 490 lira bulundu. Dilencilikten elde edildiği belirlenen paraya el konulurken, 617 lira idari para cezası uygulandı.

Korkuteli\'de dilencilere işlem yapıldı
27.12.2023 - 17:44,  Güncelleme: 17:45
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde zabıta ekiplerince işlem yapılan 2 dilencinin üzerinde 490 lira bulundu.

Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında kavşak, cami önleri ve kalabalık caddelerde denetim yapan ekipler, yakalanan 2 dilenciyi zabıta amirliğine götürdü.

Burada yapılan üst aramasında dilencilerin üzerinden 490 lira çıktı. Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen paraya el konulurken, 617 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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