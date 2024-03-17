Kayseri\'deki Korunma ve Bakım Altındaki Çocuklar Ramazan Yardımı Dağıttı

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan: Mersin'in sorunlarını çözeceğiz

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin'in sorunlarını çözmek için çalışacaklarını ve bahanelere sığınmayacaklarını belirtti. Ulaşım sorunu, alt yapı düzenlemeleri ve raylı sistem gibi konuları da ele alan Soydan, liyakatli belediyecilik anlayışının başladığını vurguladı. Ayrıca, güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştıracaklarını ve Mersin'e yatırım çekmek için devlet kurumlarıyla diyalog kuracaklarını ifade etti.