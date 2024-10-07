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Kosova, Almanya ve Fransa'dan Destek Bekliyor

Kosova Dışişleri Bakanı Gervalla-Schwarz, Avrupa Konseyi üyeliği için Almanya ve Fransa'nın desteğini istedi.

07.10.2024 11:17
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Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, ülkesinin Avrupa Konseyi üyeliği için Almanya ve Fransa'nın desteğini istedi.

Dışişleri Bakanı Gervalla-Schwarz, ülkesinin Avrupa Konseyi üyeliği konusunda AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Gervalla-Schwarz, Avrupa Konseyi üyeliği için Kosova'nın gerekli koşulları fazlasıyla yerine getirdiğini belirterek, "Kosova'nın en kısa zamanda Avrupa Konseyi'ne alınması gerekiyor." dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin nisanda yaptığı oylamada, büyük bir oy çoğunluğuyla Kosova'nın üyeliğini tavsiye ettiğini hatırlatan Gervalla-Schwarz, "Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi de Kosova'nın gerekli tüm koşulları karşıladığını kaydetti. Biz gerekli koşulların çok daha fazlasını yerine getirdik. Şimdi Fransa ve Almanya'nın bu konuda liderlik üstlenmesini, Kosova'nın Avrupa Konseyine alınmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kosovalı Bakan, ülkesinin son yıllarda siyasi ve ekonomik olarak önemli gelişmeler kaydettiğini, daha ileri demokratik standartlar için çalıştıklarını belirtirken, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) ve NATO'ya üyelik hedeflerinde de kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.

"Bugün Kosova'ya baktığınızda, uluslararası kuruluşların tüm çalışmalarına, sayılarına baktığınızda şunu görürsünüz; Kosova bugün bölgemiz Batı Balkanlar'da demokrasi ve hukuk devleti alanlarında liderdir." diyen Gervalla-Schwarz, şöyle devam etti:

"Uluslararası toplumun desteğinin bir başarı hikayesine dönüştüğü Kosova, aynı zamanda bir örnek teşkil ediyor. AB; hukuk devletine bağlı, demokratik standartlarını geliştiren, halkına daha iyi bir perspektif için çalışan ülkeleri, üyeliğe kabul edebileceğini gösteriyor. AB'nin Kosova'yı üyeliğe kabul etmemesi için bir herhangi bir neden yok."

Kosova için AB üyeliği kadar NATO üyeliğinin de çok önemli bir hedef olduğunu vurgulayan Gervalla-Schwarz, bölgede istikrar ve barış için bunun vazgeçilmez önemi bulunduğunun altını çizdi.

Kosovalı Bakan, "Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyon bizim için son derece önemli. Bölgemizde yalnızca NATO, barış ve özgürlükleri garanti altına alabilir. Kosova NATO üyesi olmadan, Sırbistan'ın durdurulabileceğine inanmıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kosova'nın Avrupa Konseyi, AB ve NATO gibi kurumlarda yerini almasının, Batı Balkanlar'da barış ve güvenliğin temini için şart olduğunu dile getiren Gervalla-Schwarz, bunun aynı zamanda bölgede istikrarsızlık yaratmak isteyebilecek bazı yabancı güçlere karşı da en etkili yanıt olacağını kaydetti.

Geçmişte yaptığı açıklamalarda sıklıkla Rusya'nın Balkanlar'daki nüfuz çabaları konusunda uyarılarda bulunan Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

"Benim düşünceme göre, eğer AB kendi bölgesiyle ilgilenmezse, bizim ilkelerimizi ve değerlerimizi paylaşmayan, bizim yaşam tarzımızı, AB'yi istemeyen başka yabancı güçlere alan bırakırsa, o zaman her şey çok daha zor olacak, bölgede yeni gerilimlerle ve ihtilaflarla uğraşmak zorunda kalacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova, Almanya ve Fransa'dan Destek Bekliyor - Son Dakika

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