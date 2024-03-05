Kosova Başbakanı Albin Kurti, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Gazze'de acil ateşkes çağrısına destek verdi - Son Dakika
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Gazze'de acil ateşkes çağrısına destek verdi

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Gazze'de acil ateşkes çağrısına destek vererek, 'aylardır yaşanan sivil ölümler ve acıların, hızlı ve kararlı eylem için acil bir çağrı' olduğunu bildirdi. Kurti, ABD Başkan Yardımcısı Harris ve diğer dünya liderlerinin Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın artırılması çağrısına katıldığını belirtti.

05.03.2024 11:59  Güncelleme: 12:02
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Gazze'de acil ateşkes çağrısına destek vererek, "aylardır yaşanan sivil ölümler ve acıların, hızlı ve kararlı eylem için acil bir çağrı" olduğunu bildirdi.

Başbakan Kurti, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Harris ve diğer dünya liderlerinin Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın artırılması çağrısına katıldığını belirtti.

Kurti, paylaşımında, "Aylardır yaşanan sivil ölümleri ve acılar, hızlı ve kararlı eylem için acil bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.

Harris, Gazze'de yaşanan büyük acılar dolayısıyla acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söylemişti.

ABD medyasında, resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde, Joe Biden yönetimi ile İsrail'in, rehinelerin salınması da dahil, 6 haftalık ateşkes şartları konusunda anlaşmaya vardığı, Hamas tarafından cevap beklendiği ifade edilmişti.

Hamas'tan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili ise AA muhabirine, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması ve İsrail'in buradaki askerlerini çekmesi için ciddi bir şekilde çalıştığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova Başbakanı Albin Kurti, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Gazze'de acil ateşkes çağrısına destek verdi - Son Dakika

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