Kosova Cumhurbaşkanı'ndan Gazze Çağrısı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'deki insani felaketin acısını en çok çocukların çektiğini belirterek, saldırıların bir an evvel sonlandırılması çağrısında bulundu.

Osmani, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'deki son duruma dikkati çekti.

Her çocuk ve ailenin milliyeti, dini ne olursa olsun değerli olduğunu ve korunması gerektiğini vurgulayan Osmani, "Çocuklar asla savaşları başlatmaz ama çatışmaların en büyük acısını çeken ve sonuçlarına katlananlar onlar olur." ifadesini kullandı.

Osmani ayrıca, "Gazze'deki insani felaket ve masum sivillerin özellikle de çocukların çektiği acılar yürek parçalayıcı ve sona erdirilmeli. ABD, Katar ve Mısır öncülüğündeki ateşkes çabalarını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye gıda, su ve ilaç erişiminin sağlanmasının önceliğini koruduğunun altını çizen Osmani, Kosova'nın güvenlik ve karşılıklı saygı içinde adil, kalıcı ve barışçıl geleceğe ulaşmayı amaçlayan uluslararası çabaları desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.