Kosova'da Öğretmenler Günü TÖRENİ - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kosova'da Öğretmenler Günü TÖRENİ

Kosova\'da Öğretmenler Günü TÖRENİ

Prizren'de düzenlenen etkinlikte Türkçe eğitimin önemi vurgulandı, Kosovalı öğretmenler kutlandı.

24.11.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), Kosova Türk Öğretmenler Derneği (KTÖD) işbirliğinde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, KDTP Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ile Enis Kervan, KTÖD Başkanı Erol Kala'nın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileriyle çeşitli bölgelerden gelen Kosovalı Türk öğretmenler katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Kosovalı Türk öğretmenlerin, topluma ve gelecek kuşaklara büyük katkılar sunduğunu ve sunmaya devam ettiğini söyledi.

Türkçe eğitimin Kosova'da devam etmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Angılı, "Kosova Türk toplumunun inşallah ilelebet bu topraklarda var olabilmesi için Türk dili ve Türk kültürünün yaşaması elzemdir ve bunun yaşaması açısından sizlerin Türkçe eğitimdeki öğretmenler olarak yaptığınız görev son derece önemlidir. Sadece bir meslek değil aynı zamanda büyük bir milli görev yapıyorsunuz." diye konuştu.

Bakan Damka da konuşmasında Kosova'da Türkçe eğitimin devam etmesi için her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Kosovalı Türklerin varlığı Türkçe eğitime bağlıdır." dedi.

KTÖD Başkanı Kala ile Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Veysel Erdel de birer konuşma yaparak, Kosovalı Türk öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Konuşmaların ardından davetlilere 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle akşam yemeği verildi.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kosova'da Türkçe eğitim

Eski Yugoslavya döneminde 1951'de alınan kararla Kosova topraklarında yaşayan Türk topluluğu için Türkçe derslerin görüleceği sınıflar açıldı.

Kosova'da halihazırda Türkçe eğitim, öğrenci sayısı son yıllarda azalmış olsa da Prizren, Priştine, Mamuşa, Mitroviça ve Gilan belediyeleri ile Dobruçan köyünde çeşitli düzeylerdeki okullarda devam ediyor.???????

Ayrıca Priştine ve Prizren üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeylerinde Türkçe bölümler bulunuyor.

Kaynak: AA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Priştine, Türkiye, Prizren, kosova, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da Öğretmenler Günü TÖRENİ - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Antalya Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağında yangın Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
16:53 27 ilimizde eğitime kar engeli 27 ilimizde eğitime kar engeli
12:15 Zeydan Karalar, Anıtkabir’e giderken kar yağışı nedeniyle yolda kaldı Zeydan Karalar, Anıtkabir'e giderken kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
12:02 Tunceli’ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki “Dersim“ ifadesini değiştirdi Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki "Dersim" ifadesini değiştirdi
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
11:22 İstanbul’da camilerde vatandaşları soyan şüpheli suçüstü yakalandı İstanbul'da camilerde vatandaşları soyan şüpheli suçüstü yakalandı
10:53 Bedri Usta’nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
10:09 Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı şaşkına çeviren istek Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek
09:53 Arnavutköy’de iki çocuk kuru sıkı tabancayla sokakta terör estirdi Arnavutköy'de iki çocuk kuru sıkı tabancayla sokakta terör estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 00:34:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kosova'da Öğretmenler Günü TÖRENİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.