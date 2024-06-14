Kosova'da Silah ve Mühimmat Bulundu - Son Dakika
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Kosova'da Silah ve Mühimmat Bulundu

Kosova makamları, ülkenin kuzeyinde yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Kosova Polisi, Kuzey Bölgesi Müdür Yardımcısı Veton Elshani'nin açıklamasına göre, ele geçirilen silah ve mühimmatlar, geçen yıl düzenlenen Banjska saldırısına katıldığı gerekçesiyle aranan iki kişiye ait olduğu belirtildi. Operasyonlar sonucunda AK-47 piyade tüfekleri, av tüfekleri, patlayıcılar, tabancalar ve mühimmatlar bulundu. Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurumların artan teyakkuzu sayesinde suç unsurlarının yok edildiğini ifade etti. Son aylarda Kosova'nın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda sık sık silah ve mühimmat ele geçiriliyor.

14.06.2024 22:55
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Kosova makamları, ülkenin kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat buldu.

Kosova Polisi Kuzey Bölgesi Müdür Yardımcısı Veton Elshani, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin kuzeyinde ele geçirilen silah ve mühimmatları basın mensuplarına gösterdi.

Kuzey Mitroviça'da silah ve mühimmatın gizlendiği iki yeri tespit ettiklerini belirten Elshani, tespit edilen lokasyonların, ülkenin kuzeyinde geçen yıl düzenlenen Banjska saldırısına katıldığı gerekçesiyle polis tarafından aranan Marjan Radojevic ve Zarko Cvetkovic'e ait olduğunu ifade etti.

Kosova İstihbarat Teşkilatı (AKİ) ve vatandaşlardan alınan bilgilerle bu lokasyonlara operasyon düzenlendiğini kaydeden Elshani, 3 AK-47 piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 30 patlayıcı, tabancalar, lastik patlatan yol kapanı ve çok sayıda mühimmatın bulunduğunu söyledi.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine ülkenin kuzeyinde silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi ve bu da kurumlarımızın artan teyakkuzu ve Belgrad'dan gelen her türlü suç unsurunu ve istikrarı bozucu eğilimi yok etme kararlılığı sayesinde oldu." ifadesini kullandı.

Kosova'nın kuzeyinde son aylarda düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Banjska Saldırısı

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl yaşanan gerginlikler, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska köyünde yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle zirveye ulaşmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ve 3 saldırganın ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken, olayları üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Interpol, Aralık 2023'te Milan Radoicic ve diğer saldırganlar hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'da Silah ve Mühimmat Bulundu - Son Dakika

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