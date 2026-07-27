Kosova ve Fransa\'dan 5 Anlaşma

Kosova ile Fransa arasında 2030'da Kosova'nın ev sahipliği yapacağı Akdeniz Oyunları kapsamında kullanılacak 60 milyon avroluk kredi anlaşmasının da aralarında bulunduğu çeşitli alanlarda 5 anlaşma imzalandı.

Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Konjufca, Kosova Maliye Bakanı Hekuran Murati ve Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Benjamin Haddad'ın katılımıyla iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması amacıyla Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı binasında imza töreni düzenlendi.

Taraflar, 2030 Akdeniz Oyunları'nın desteklenmesi ve organizasyonu amacıyla Kosova-Fransa Topluluğunun kurulmasına yönelik niyet mektubu, Kosova'da Fransızca öğretimine ilişkin idari anlaşma, ceza davalarında karşılıklı adli yardımlaşma anlaşması, suçluların iadesi anlaşması ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile Akdeniz Oyunları projesine yönelik kredi anlaşmasını imzaladı.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Konjufca, Fransa'nın, Kosova'nın bağımsız olduğu günden bu yana önemli bir ortağı olduğunu ve ülkesinin Avrupa kurumlarına entegrasyonu sürecine destek verdiğini söyledi.

Fransa'nın 2030 Akdeniz Oyunları'na verdiği desteğin organizasyona "yeni bir boyut" kazandırdığını dile getiren Konjufca, Fransa'nın daha güçlü bir Avrupa'nın inşası ve Balkanlar'ın kalkınmasındaki rolünün vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Görüşmede bölgedeki güvenlik durumunu da ele aldıklarını belirten Konjufca, "Sırbistan'da 1990'lı yılların suçlarını haklı gösteren veya hafifleten söylemler yalnızca bir provokasyon değil, aynı zamanda medeniyet, barış ve demokrasi değerleriyle bağdaşmayan, kabul edilemez söylemlerdir ve demokratik Avrupa'da bunlara yer olamaz." dedi.

Konjufca ayrıca, yangınlarla mücadele eden Fransa'ya yardım etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Haddad da iki ülke arasındaki ilişkilerin eskiye dayandığını ve kesintisiz sürdüğünü belirterek "Güçlü, barış içinde ve egemen bir Avrupa, tüm bölgeyi kapsayan yeniden birleşmiş bir Avrupa'dır. Son yıllarda ikili ilişkileri güçlendirmek için çalışmış olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugünkü ziyaret de bu ilişkilere yeni bir ivme kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

İkili ilişkiler çerçevesinde olumlu bir gündem oluşturmak amacıyla kapsamlı 5 anlaşma imzalamaktan büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Haddad, bu anlaşmaların somut nitelikte olduğunu ve uzun vadeli işbirliği açısından önemli bir perspektif sunduğunu ifade etti.

Haddad, 2030 Akdeniz Oyunları ile ilgili anlaşmanın oyunlarda kullanılmak üzere olimpiyat köyünün hazırlanması için Fransa tarafından 60 milyon avroluk kredi sağlanmasını kapsadığını bildirdi.

Kosova'nın başkenti Priştine, 2030 Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapacak.