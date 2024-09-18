Kosova'ya 300 Ek İngiliz Askere İntikal

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NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), birlikleriyle ortak tatbikat yapacak 300 ek İngiliz askerinin ülkeye intikal ettiğini duyurdu.

KFOR'dan yapılan yazılı açıklamada, geçici olarak Kosova'da kalacak ek 300 İngiliz askerin KFOR birlikleriyle ekim sonuna kadar ortak tatbikatlara katılacağı belirtildi.

Ek birliklerin KFOR misyonuna entegrasyonu için mevcut prosedürlerin test edilmesini amaçlayan tatbikatların, KFOR'un güvenlik gelişmelerine yanıt verme hazırlığını destekleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu sayede Kosova'da yaşayan tüm insanlar ve topluluklar için güvenli bir ortam sağlanması ve hareket özgürlüğünün her zaman tarafsız şekilde temin edilmesi hedeflenmektedir." ifadesi yer aldı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da NATO üyesi 23, NATO üyesi olmayan 5 ortak ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devralmıştı.