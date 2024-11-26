SAN Kosta Rika'nın başkenti San Jose yakınlarında küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
ABD basınındaki haberlere göre, Kosta Rika Sivil Havacılık Kurumu yetkilileri, Tortuguero bölgesinden San Jose'ye gitmek üzere havalanan "Cessna 206 Stationair" tipi uçağın, Pico Blanco Dağı yakınlarında düştüğünü bildirdi.
Kosta Rika'daki Kızılhaç'tan yapılan açıklamada, 6 kişinin bulunduğu uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
Açıklamada, 1 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kosta Rika'da Uçak Kazası: 5 Ölü - Son Dakika
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