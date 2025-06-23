Köstebek Toprağı Eşelerken Görüntülendi

Toprağı eşeleyip ortadan kayboldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir tarlada cep telefonu kamerasına yakalanan köstebek, toprağı eşeledikten sonra içine girip kayboldu.
Toprağı eşeleyen köstebek, bir süre kazı işlemine devam ettikten sonra içine girip gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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