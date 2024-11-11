Kötü Hava Balıkçı Teknesini Karaya Oturttu

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Sinop'un Türkeli ilçesinde kötü hava koşulları nedeniyle bir balıkçı teknesi karaya oturdu.

İlçede 7 metre uzunluğundaki tekneleriyle kıyı balıkçılığı yapan Zekeriya Aslan ve oğlu Resul Aslan, sabah saatlerinde Türkeli Limanı'ndan denize açıldı.

Bölgede sert esen rüzgar sebebiyle avcılık yapmakta güçlük çeken balıkçılar bir süre sonra limana dönmek istedi.

Dönüş esnasında dalgaların savurduğu tekne ilçenin Yalı Mahallesi sahilinde karaya oturdu.

Balıkçı baba ve oğlu kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, tekne ise kepçe ve halat yardımıyla sahile çekildi.