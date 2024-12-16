Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
B.K. yönetimindeki 07 US 690 plakalı otomobil, Döğüşbelen Kavşağı'nda S.K. idaresindeki 48 RL 963 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Köyceğiz ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Köyceğiz'de Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
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