Kozağaçlı'nın Tahliyesi Tekrar İptal Edildi - Son Dakika
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Kozağaçlı'nın Tahliyesi Tekrar İptal Edildi

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Selçuk Kozağaçlı'nın tahliyesine itiraz edildi, 24 saat içinde yeniden cezaevine gönderildi.

22.04.2025 14:36
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Haber/Kamera: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın tahliye edilmesinin ardından 24 saat geçmeden tekrar cezaevine gönderilmesine itiraz edildi. Meslektaşları itiraz dilekçesini, koşullu salıverme kararını savcılığın itirazı üzerine kaldıran Bakırköy 2. İnfaz Hakimliği'ne sundu. Adliye önünde yapılan açıklamada ise, "Selçuk Kozağaçlı'ya özgü işletilmiş tüm talimat zincirine ek olarak uzun zamandır süregelen, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye kararlarının hapishane İdare ve Gözlem Kurullarınca keyfi kıstaslar ve formalitelere bağlanmasının bir örneğidir. Tutsakların tahliyelerinin uzun yıllardır belirsiz ve keyfi kıstaslara bağlanması siyasal iktidarın iki yüzlü ceza ve infaz politikalarının, yargıdaki güdümlülük halinin ulaştığı noktayı tekrar ortaya koymaktadır." denildi.

"Terör örgütüne üye olma" suçundan yaklaşık 8 yıldır tutuklu bulunan Kozağaçlı, Bakırköy 2. İnfaz Hakimliği'nin verdiği "koşullu salıverme" kararıyla çarşamba akşam saatlerinde Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edilmişti. Ancak savcılığın itirazı üzerine aynı mahkemenin "bakanlığın belirlediği eşik puan"ı tutmadığı gerekçesiyle, "koşullu salıverme" kaldırması üzerine 24 saat geçmeden tekrar cezaevine gönderilmişti.

"Selçuk Kozağaçlı sevilen ve saygı duyulan kişiliği ile bilinen, dünya görüşü uyuşmayan kişilere karşı bile olumsuz bir davranışı olmamış birisidir"

ÇHD İstanbul Şubesi üyesi avukatlar bugün Bakırköy 2. İnfaz Hakimliği'ne itirazda bulundu. Bakırköy 1. ağır Ceza Mahkemesi'ne iletilmek üzere hazırlanmış itiraz dilekçesinde "Müvekkil cezaevine girmeden önceki yaşantısında avukatlık mesleği icra etmiş ve gündelik yaşamında olduğu gibi hapishanede bulunduğu 8 yılı aşkın süre boyunca da sevilen ve saygı duyulan kişiliği ile bilinen, dünya görüşü uyuşmayan kişilere karşı bile olumsuz bir davranışı olmamış birisidir. Ancak buna rağmen Hakimlikçe savcılığın müdahalesi müvekkilin 8 yıldır hapishanede bulunması yetmiyormuşcasına tahliye edilmemesi açıkça haksızlık içerdiği gibi müvekkili ve ailesini de mağdur etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kozağaçlı için Bakırköy Adliyesi önünde de bir açıklama açıklama yapan ÇHD İstanbul Şube Yöneticisi Gülyeter Aktepe, "Tüm bu hukuki terimlerin ardında tek gerçek vardır: Şartlı tahliye kararının kaldırılması yönünde verilmiş olan karar söz konusu hukuki süreçle ilgisi olmayan ve söz konusu dosyada hiçbir işlem yapmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duyurulmuştur. İstanbul Başsavcılığı Kozağaçlı'nın gözaltı haberini başka kimselere bırakmamış, hevesle bizzat kendisi vermiştir. Bu durum tek başına talimatın kim tarafından verildiğini de talimatlı yargılama konusunda ne kadar pervasızlaşıldığını da açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

"Hukuksuz kararı protesto etmek için toplandık"

ÇHD İstanbul Şubesinin açıklaması şöyle:

"Meslektaşımız Selçuk Kozağaçlı, 13 Kasım 2017 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanmış, o günden bu yana hiçbir modern hukuk sistemine uymaksızın sürdürülen bir yargılamayla hapsedilmeye devam edilmiştir. 16 Nisan Çarşamba günü Avukat Selçuk Kozağaçlı; haksız bir şekilde verilmiş olan 11 Yıl 3 Ay hapis cezasının kanunlara göre koşullu salıverilme tarihini doldurması nedeniyle; 1 yıl 2 ay gecikmeli olarak toplamda 8 yıl 5 ay hapiste tutulmasının ardından Bakırköy 2. İnfaz Hakimliği kararı ile koşullu şekilde tahliye edilmiştir.

17 Nisan 2025 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koşullu salıverme kararına usuli sebepleri gerekçe göstererek yapmış olduğu itiraz, yine aynı İnfaz Hakimliği tarafından kabul edilmiş ve bir gün önce salıverilmesine karar verilen Selçuk Kozağaçlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Aynı gün Kozağaçlı'nın evine siyasi şube polisleri gelmiş ve hakkında yakalama kararı olduğunu söylemiştir. Söz konusu yakalama kararı neticesinde Kozağaçlı gözaltına alınmış ve avukatlarına ve meslektaşlarına dahi gösterilmeden Çağlayan Adliyesine getirilmiş ve ardından yeniden Silivri 9 No'lu Hapishanesine gönderilmiştir. Bakırköy 2. İnfaz Hakimliği'nin vermiş olduğu son karara tarafımızca itiraz edilmiştir. Bugün burada, bu hukuksuz kararı protesto etmek, itirazlarımızı bir kez de hep birlikte yüksek sesle tekrarlamak için toplandık.

"Bu keyfiliği tanıyoruz"

Selçuk Kozağaçlı hakkında aynı infaz hakimliği tarafından aralarında 24 saat olmadan iki farklı karar verilmiştir. İnfaz hakimliği öncelikle Kozağaçlı'nın tahliyesine karar vermiş, ardından ise aynı hakim kendi kararını yok sayarak söz konusu tahliye kararını kaldırmıştır. Bu keyfiliği aynı dosyadan, 2018 yılında ÇHD'li arkadaşlarımız hakkında tahliye kararı verilip 24 saat geçmeden tekrar tutuklama kararı verilmesinden; tahliye kararı veren Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin 3 farklı yere sürülmesinden tanıyoruz. Bu keyfiliği yeniden tutuklama sonrasında her duruşmada usuli ve hukuki gereklilikleri hiçe sayan mahkeme heyetinden hatırlıyoruz..."

Bugün onursal başkanımıza yöneltilen hukuksuzlukla yeniden gündeme gelen "infaz yakma" uygulaması ilk kez karşılaşılan bir uygulama değildir. Aksine Selçuk Kozağaçlı'ya özgü işletilmiş tüm talimat zincirine ek olarak uzun zamandır süregelen, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye kararlarının hapishane İdare ve Gözlem Kurullarınca keyfi kıstaslar ve formalitelere bağlanmasının bir örneğidir. Tutsakların tahliyelerinin uzun yıllardır belirsiz ve keyfi kıstaslara bağlanması siyasal iktidarın iki yüzlü ceza ve infaz politikalarının, yargıdaki güdümlülük halinin ulaştığı noktayı tekrar ortaya koymaktadır.

Üzgün değiliz, umutsuz değiliz. Selçuk Kozağaçlı'nın tahliye olur olmaz söylediği gibi, daha iyi bir ülkede yaşama idealini taşımaya ve bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. İşçilerin, devrimcilerin, sosyalistlerin, yurtseverlerin avukatlığını yaptığı için ceza verilen, 8.5 yıl boyunca hapsedilen Selçuk Kozağaçlı'nın da söylediği gibi: Islah olmadık!

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kozağaçlı'nın Tahliyesi Tekrar İptal Edildi - Son Dakika

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