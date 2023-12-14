Kozan\'da bıçaklı kavga: Bir genç hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Türkeli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında H.B. (17), Ersoy Salih'i (19) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Salih, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, H.B. (17) ile olay sırasında yanında olan arkadaşları M.K. (18), E.Ü. (18), Ö.T.T. (16) ve R.D. (17) gözaltına alındı.