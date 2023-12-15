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Kozan'da bıçaklı kavgada öldürülen kişinin katilleri tutuklandı - Son Dakika
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Kozan'da bıçaklı kavgada öldürülen kişinin katilleri tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada öldürülen Ersoy Salih'in katil zanlıları olan 5 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştır.

Kozan\'da bıçaklı kavgada öldürülen kişinin katilleri tutuklandı
15.12.2023 - 23:57,
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Türkeli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, dün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ersoy Salih'in (19) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan H.B. (17), M.K. (18), E.Ü. (18), Ö.T.T. (16) ve R.D'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kozan'da dün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ersoy Salih yaralanmış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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Adana, Kozan, Son Dakika

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