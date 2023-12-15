Kozan\'da bıçaklı kavgada öldürülen kişinin katilleri tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Türkeli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, dün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ersoy Salih'in (19) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan H.B. (17), M.K. (18), E.Ü. (18), Ö.T.T. (16) ve R.D'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kozan'da dün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ersoy Salih yaralanmış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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