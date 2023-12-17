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Kozan'da çıkan yangını çıkardığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kozan'da çıkan yangını çıkardığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kaporta atölyesinde çıkan yangında 6 araç zarar gördü. Polis, yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiasıyla şüpheli bir kişiyi tutukladı. Olay anında yanında olduğu öne sürülen 2 kişi ise gözaltına alındı.

Kozan\'da çıkan yangını çıkardığı öne sürülen zanlı tutuklandı
17.12.2023 - 19:27,
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Adana'nın Kozan ilçesinde 6 aracın zarar gördüğü yangını çıkardığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Varsaklar Mahallesi'ndeki kaporta atölyesinde dün bir otomobilde çıkan ve iş yerindeki 5 araca daha sıçrayıp zarar veren yangınla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, yangının kundaklama nedeniyle çıktığı iddiası üzerine şüpheli E.U'nun ardından olay anında yanında olduğu öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.U. nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, bir zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan diğer zanlı ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Kaynak: AA
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