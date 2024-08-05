Kozan'da düşen helikopter enkazının çıkarılması için çalışmalar başladı - Son Dakika
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Kozan'da düşen helikopter enkazının çıkarılması için çalışmalar başladı

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Kozan ilçesinde orman yangınına müdahale için gönderilen helikopter, Gökdere Köprü Barajı'na düştü. Enkazın çıkarılması için dalgıçlar balon sistemi kurmaya başladı.

05.08.2024 15:54
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ADANA'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce Gökdere Köprü Barajı'na düşen helikopter enkazının çıkarılması için dalgıçlar balon sistemi kurmaya başladı.

Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterdeki 5 kişilik mürettebat düştüğü barajdan yüzerek kurtuldu ve botlarla kıyıya çıkarıldı. Bir süre sonra orman yangını da diğer ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Su altındaki enkazın çıkarılması için çalışma başlatıldı.

ENKAZ 38 METRE DERİNLİKTE

Ankara ve Adana'dan bölgeye sevk edilen JAK ve SAK ekipleri ile su altı robotu, 'Mi-8' tipi yangın söndürme helikopterinin enkazına 38 metre derinlikte ulaştı. Helikopter enkazının, barajdaki su seviyesinin 10-15 metre azaltıldıktan sonra balon sistemiyle yüzeye yaklaştırılıp vinçle karaya çıkarılması planlandı. Dalgıçlar, balonların helikoptere nasıl bağlanacağı konusunda planlama yaptı. Ekipler, hazırlanan plan doğrultusunda kurulum çalışmalarına başladı. Çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Kozan\'da düşen helikopter enkazının çıkarılması için çalışmalar başladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kozan'da düşen helikopter enkazının çıkarılması için çalışmalar başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozan'da düşen helikopter enkazının çıkarılması için çalışmalar başladı - Son Dakika
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