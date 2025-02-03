Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada 30 farklı noktada asayiş uygulaması yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 101 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, trafik denetiminde de 63 sürücüye ceza kesti, 16 araç ve 5 motosikleti trafikten men etti.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Suçlulara Baskın: 6 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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