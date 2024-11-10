Kozan\'da Trafik Kazasında 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada köprüden düşmesi sonucu yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi.
İlçede dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kerem Efe Atlı'nın (16) naaşı, Arslanpaşa Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.
Buradaki cenaze namazına Atlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra akrabası Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı da katıldı.
Namazın ardından çocuğun cenazesi defnedildi.
Kozan Barajı Köprüsü'nde M.B. idaresindeki 33 APA 047 plakalı otomobil ile Yasir G'nin kullandığı 01 AZD 912 plakalı motosiklet çarpışmıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü yaralanmış, arkasındaki Kerem Efe Atlı ise köprüden düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.
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