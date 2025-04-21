Adana'nın Kozan ilçesinde 1713 uyuşturucu hap ele geçirilen asayiş uygulamasında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 38 farklı noktada asayiş uygulaması yaptı.
Çalışmada 1713 uyuşturucu hap, 29,53 gram uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Polis ekipleri, trafik denetiminde de 39 sürücüye ceza uyguladı, 12 aracı trafikten men etti.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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