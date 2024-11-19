KPSS Lisans Sıralamaları Açıklandı - Son Dakika
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KPSS Lisans Sıralamaları Açıklandı

ÖSYM, 2024 KPSS lisans oturumlarına katılan adayların branş bazında sıralamalarını açıkladı. Adaylar, sıralama bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden öğrenebilecek.

19.11.2024 12:34
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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumlarına katılan adayların yeni sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 2024-KPSS Lisans oturumlarına katılan adayların yeni sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldığı belirtilerek, "Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir. Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türlerinin kullanıldığı aktarılan açıklamada, "MEB tarafından öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri,Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre kontrol edilerek ve adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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