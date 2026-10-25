2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor - Son Dakika
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2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor

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2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim), 81 ilde saat 10.15'te başladı. 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu sınavda adaylar, 120 soruyu 130 dakikada yanıtlayacak. Saat 12.25'te sona erecek sınavın sonuçları 19 Kasım’da açıklanacak.

Yaklaşık 3 milyon adayın başvurduğu 2026- KPSS Ortaöğretim, ülke genelinde eş zamanlı olarak başladı. Sınavda 415 bin 502 kişi görev yapıyor.

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor

81 İLDE 254 SINAV MERKEZİ KULLANILIYOR

Sınav için 81 ilde 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanılıyor. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. “Genel yetenek” ve “genel kültür” testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için adaylara 130 dakika süre verildi. Engelli adaylar ise 30 dakika ek süre kullanabilecek.

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor

BAŞVURANLARIN 1 MİLYON 448 BİNİ KADIN

Sınava başvuran adayların 1 milyon 448 bin 945'i kadın, 1 milyon 536 bin 493'ü erkek. Başvuranlar arasında 11 bin 984 engelli aday yer alırken, şehit ve gazi yakını 7 bin 823 aday sınav ücretinden muaf tutuldu. Ceza infaz kurumlarında hazırlanan 194 binada ise 3 bin 748 aday sınava giriyor.

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor

415 BİN 502 GÖREVLİ GÖREV YAPIYOR

Sınavda 415 bin 502 sınav görevlisinin yanı sıra 32 bin 806 emniyet görevlisi ve 578 ÖSYM temsilcisi görev yapıyor. Kimliğini kaybeden ya da fotoğrafsız kimliği bulunan adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu.

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor

“LÜTFEN HASSASİYET GÖSTERELİM, SESSİZ KALALIM”

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav merkezi sayısının 2024'e göre 27 artırılarak 254'e çıkarıldığını belirterek, “Gerekirse sınavı adayın olduğu yere götürelim, adayın yükünü hafifletelim” dedi. Sınav günü için toplumdan destek isteyen Ersoy, “Yaklaşık 3 milyon kişinin sınava girdiği pazar günü toplumsal olarak lütfen hassasiyet gösterelim, sessiz kalalım” çağrısında bulundu. Ersoy, sınav binalarının çevresinde trafik oluşmaması ve gürültüye neden olacak çalışmalara sınav sonuna kadar ara verilmesi gerektiğini de vurguladı.

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Saat 12.25'te sona erecek sınavın sonuçları, ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre 19 Kasım’da açıklanacak. Adaylar sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle ÖSYM’nin sonuç sisteminden ulaşabilecek.

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor
Kaynak: AA
AnkaraEğitimGüncelKamuKPSSÖSYMSon Dakika

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