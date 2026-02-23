Kral Abdullah'dan Uluslararası Çaba Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kral Abdullah'dan Uluslararası Çaba Çağrısı

23.02.2026 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kral 2. Abdullah, Batı Şeria'daki işgali durdurmak ve Gazze'de ateşkese uyulmasını istedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da eylemlerini durdurmak için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması ve Gazze'de ateşkes anlaşmasına tam uyulması çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, 2. Abdullah başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile bir araya geldi.

Kral 2. Abdullah ve Begaj, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj, Ürdün ziyaretinin yatırım, güvenlik, turizm ve kalkınma sektörlerindeki ortaklıkların güçlendirilmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Begaj, Ürdün ve Arnavutluk halkları arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve iki ülke arasında doğrudan uçuş hattı açarak karşılıklı ziyaretleri teşvik etmenin gerekliliğine değindi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek oluşturulan yerleşimleri güçlendirmeyi ve İsrail'in egemenliğini kurmayı amaçlayan yasa dışı önlemleri durdurmak için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Kudüs'teki İslam ve Hristiyan mukaddesadına yönelik ihlaller konusunda uyarıda bulunan 2. Abdullah, Gazze'de saldırıları sona erdirmek ve Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine insani yardım ulaştırmak için yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına tam olarak uyulması gerektiğini belirtti.

İsrail ordusunun Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 614 Filistinli hayatını kaybederken 1643 kişi yaralandı.

İsrail'in toprak gasbını "resmileştirme" kararı

İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve tam İsrail kontrolü altında bulunan C Bölgesi'nde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre, 2030 yılına kadar C Bölgesi'nin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi" hedefleniyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kral Abdullah'dan Uluslararası Çaba Çağrısı - Son Dakika

Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

01:15
Hadise’yi eski sevgilisi de topa tuttu
Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu
00:26
El Mencho’nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı
El Mencho'nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı
23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:35
İşte Meksika’dan görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 01:57:28. #7.11#
SON DAKİKA: Kral Abdullah'dan Uluslararası Çaba Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.