Kral Abdullah'dan Uluslararası Çaba Çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da eylemlerini durdurmak için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması ve Gazze'de ateşkes anlaşmasına tam uyulması çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, 2. Abdullah başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile bir araya geldi.

Kral 2. Abdullah ve Begaj, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj, Ürdün ziyaretinin yatırım, güvenlik, turizm ve kalkınma sektörlerindeki ortaklıkların güçlendirilmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Begaj, Ürdün ve Arnavutluk halkları arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve iki ülke arasında doğrudan uçuş hattı açarak karşılıklı ziyaretleri teşvik etmenin gerekliliğine değindi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek oluşturulan yerleşimleri güçlendirmeyi ve İsrail'in egemenliğini kurmayı amaçlayan yasa dışı önlemleri durdurmak için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Kudüs'teki İslam ve Hristiyan mukaddesadına yönelik ihlaller konusunda uyarıda bulunan 2. Abdullah, Gazze'de saldırıları sona erdirmek ve Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine insani yardım ulaştırmak için yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına tam olarak uyulması gerektiğini belirtti.

İsrail ordusunun Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 614 Filistinli hayatını kaybederken 1643 kişi yaralandı.

İsrail'in toprak gasbını "resmileştirme" kararı

İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve tam İsrail kontrolü altında bulunan C Bölgesi'nde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre, 2030 yılına kadar C Bölgesi'nin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi" hedefleniyor.