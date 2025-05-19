Kral Abdullah ve Abela İlişkileri Görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Malta Başbakanı Robert Abela ile ikili ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, Abela'yı başkent Amman'daki Huseyniye Sarayı'nda kabul etti.

Taraflar, görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Malta Başbakanı'nın ziyaretinin iki ülke ilişkilerini güçlendirmek açısından önem taşıdığını ifade eden Kral Abdullah, Ürdün ile Malta hükümetleri arasında imzalanan mutabakat zabıtları ve çerçeve anlaşmasının, iki tarafın işbirliğini geliştirme kararlılığını yansıttığını kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırıların sona erdirilmesi ve bölgedeki gerilimin azaltılması gerektiğini vurgulayan Ürdün Kralı, Batı Şeria ve Kudüs'te yaşanan gerilimler ile Filistinlilerin zorla yerinden edilme girişimlerinin tüm bölgenin istikrarını tehdit ettiğini belirtti.

Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi, insani yardımların ulaştırılmasının sağlanması ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi için çabaların artırılması gerektiğini tekrarlayan Kral Abdullah, Malta'nın bu konudaki rolünü de takdir etti.

Malta Başbakanı Abela ise Ürdün'ün bölge istikrarı ve barışı destekleme çabalarını övdü ve Gazze'deki çocuklara tıbbi yardım sağlanması ve Suriyeli mültecilere verilen hizmetlerden dolayı Ürdün'e teşekkür etti.

Görüşme sırasında su ve enerji, turizm ile arşivleme ve dil eğitimi alanlarında 3 mutabakat zaptıyla işbirliği çerçeve anlaşması imzalandı.