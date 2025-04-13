Kredilere Erişim Artıyor

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CHP'li Gürer, borçlu sayısının 42 milyona ulaştığını ve her iki kişiden birinin bankalara borcu olduğunu belirtti.

13.04.2025 11:15
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Şubat ayında 192 bin kişi ilk defa kredi kartı, 204 bin kişi ilk defa kredili mevduat hesabı, 130 bin kişi ilk defa tüketici kredisi kullandı. İlk defa konut kredisi kullanan kişi sayısı 13 bine ulaşırken, 15 bin kişi de ilk defa taşıt kredisi kullandı. Vatandaş, günlük ihtiyaçlarını bile krediyle karşılamak zorunda kalıyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dar, sabit gelirli, emekli ve asgari ücretlilerin AK Parti iktidarı dönemindeki borçlanma sürecini değerlendirerek, konuya ilişkin yaptığı videolu açıklamada şunları kaydetti:

"2002'den 2019'a borçlar 130 milyon dolardan 7,6 milyar dolara çıktı. Borçlanma 2002-2024 yılları arasında önemli ölçüde arttı. Konut ve tüketici kredileri bankalara olan bağımlılığı gösteriyor. Kredi kullanan kişi sayısı 2002 yılında 1,2 milyon iken 2024 yılının eylül ayında 26 milyona, 2025 yılının şubat ayında ise bireysel kredi kullanan kişi sayısı 42 milyona yükseldi. 2002 yılında, çoğunluğu emekli olan 56-65 yaş aralığında kredi kullanan kişi sayısı 34 bin 864'tü. Bu yaş grubu 128 milyon 865 bin TL tutarında kredi kullanmıştı. 66 yaş üstünde ise 10 bin 295 kişi, 66 milyon 632 bin TL kredi çekmişti. Bu iki yaş aralığında bulunan ve çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu kişilerin kullandığı toplam kredi tutarı 195 milyon 497 bin TL'dir. Doların ortalama 1,5 TL olduğu bu dönemde bu kredi miktarı yaklaşık 130 milyon dolara denk geliyordu.

2019 yılında, 56-65 yaş aralığında kredi kullanan kişi sayısı 1 milyon 436 bin 890'a yükseldi ve bu grup 31 milyar 623 milyon TL kredi kullandı. 66 yaş üstünde kredi kullanan kişi sayısı ise 393 bin 434'e ve bu kişilerin kullandığı kredi tutarı 8 milyar 7 milyon TL'yi buldu. Bu iki yaş aralığında toplam 1 milyon 830 bin 324 kişi, 39 milyar 630 milyon TL kredi kullandı. Dolar bazında bu tutar 7 milyar 76 milyon dolar olarak hesaplanıyordu.

55 yaşın üstünde olan nüfusun 2002-2019 yılları arasında bankalardan tüketici ve konut kredisi kullanan kişi sayısı 1 milyon 785 bin 345 kişi arttı; kullanılan kredi tutarı ise 39,5 milyar TL, dolar bazında ise 7,5 milyar dolar yükseldi.

"2024 yılında AKP iktidarının 'emekli yılı'nda, emekliler yüksek faizlerle kredi kullanmak zorunda kaldı"

2024 yılında AKP iktidarının 'emekli yılı'nda, emekliler yüksek faizlerle kredi kullanmak zorunda kaldı. İlk 9 ayda 56-65 yaş grubunda kredi kullanan kişi sayısı 1 milyon 554 bin 713'e, kullanılan kredi tutarı ise 97 milyar 313 milyon TL oldu. 66 yaş üstünde kredi kullanan kişi sayısı ise 516 bin 598'e çıktı ve bu grup 27 milyar 160 milyon TL kredi kullandı. 2024'ün ilk dokuz ayında, 55 yaş üzerindeki vatandaşların kullandığı toplam kredi miktarı 124 milyar 473 milyon TL'ye ulaştı.

2002 yılında tüketici ve konut kredisi kullanan kişi sayısı 1 milyon 274 bin 892 idi ve toplam 3 milyar 316 milyon 569 bin TL değerinde kredi kullanılmıştı. 2019 yılında kredi kullanan kişi sayısı 13 milyon 162 bin 481'e yükseldi. Toplam kredi tutarı ise 285 milyar 116 milyon TL'ye ulaştı.

2024 yılının ilk üç çeyreğinde kredi kullanan kişi sayısı 26 milyon 306 bin 781'e çıktı. Bu süreçte toplam 1 trilyon 281 milyar 718 milyon TL kredi kullandırıldı.

"Her iki kişiden birinin bankalara borcu var"

2002 yılında 65 milyon nüfusumuz vardı ve bankalara borcu olan kişi sayısı 1 milyon 274 bindi. Bu oran, nüfusun yüzde 1,9'una denk geliyordu. 2024 yılında ise 85 milyonluk nüfus içinde bankalara borcu olan kişi sayısı ilk 9 ayda 26 milyona ulaştı. Bu, nüfusun yüzde 30,6'sının bankalara borçlandığını gösteriyor. 2024 yılının ilk 3 çeyreğinde halkın üçte biri bankalara bağımlı hale geldi. 2025 yılının şubat ayına gelindiğinde ise bireysel kredi kullanan kişi sayısı 42 milyona yükselirken bu da her iki kişiden birinin bankalara borcu olduğunu gösteriyor.

Vatandaşların 2025 yılında bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borcu 4 trilyon 231 milyar lirayı buldu. Bankaların ve finans kuruluşlarının, tüketicilerden zamanında tahsil edemediği için icra takibine aldığı borç miktarı ise 148 milyar liraya ulaştı. İcra dairelerinde 23 milyon 130 bin derdest dosya var.

Şubat ayında 192 bin kişi ilk defa kredi kartı, 204 bin kişi ilk defa kredili mevduat hesabı, 130 bin kişi ilk defa tüketici kredisi kullandı. İlk defa konut kredisi kullanan kişi sayısı 13 bine ulaşırken, 15 bin kişi de ilk defa taşıt kredisi kullandı. Vatandaş, günlük ihtiyaçlarını bile krediyle karşılamak zorunda kalıyor."

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Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Ekonomi, Güncel, Finans, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kredilere Erişim Artıyor - Son Dakika

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