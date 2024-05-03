Kremlin Sözcüsü: Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamaları tehlikeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kremlin Sözcüsü: Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamaları tehlikeli

Kremlin Sözcüsü: Macron\'un Ukrayna\'ya asker gönderme açıklamaları tehlikeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimallerinin bulunduğunu yinelemesine ilişkin, bu açıklamaların tehlikeli olduğunu söyledi. Peskov, Fransa'nın Ukrayna'daki meseleye doğrudan sahada müdahil olma ihtimali konusunda açıklamalar yapmaya devam etmesinin tehlikeli bir eğilim olduğunu belirtti. Ayrıca, Rusya'nın Afrika devletleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

03.05.2024 13:31  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimallerinin bulunduğunu yinelemesine ilişkin, bu açıklamaların tehlikeli olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Macron'un, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinin bulunduğunu yinelemesiyle ilgili soru üzerine Peskov, şunları dile getirdi:

"Bu açıklama çok önemli ve tehlikeli. Fransız Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilen Fransa, Ukrayna'daki meseleye doğrudan sahada müdahil olma ihtimali konusunda açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bu, çok tehlikeli bir eğilim. Bunu yakından takip ediyoruz. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar (Ukrayna'da) özel askeri operasyonu sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz."

Sözcü Peskov, Rus askerlerinin Batı Afrika'da bulunan Nijer'deki ABD'ye ait üsse konuşlandığı yönündeki haberlere işaret ederek, "Afrika'nın çeşitli devletleriyle savunma dahil her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bu devletler ve biz, bu konuda ilgiliyiz. Afrika devletleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Dmitriy Peskov, Kremlin, Ukrayna, Fransa, Afrika, Rusya, Sözcü, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamaları tehlikeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
14:14 Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:03 Hangi takıma gidecek Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi Hangi takıma gidecek? Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
13:53 Beyoğlu’ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
13:25 Huzurevinde 2 kişiyi öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Dedikodumu yapıyorlardı Huzurevinde 2 kişiyi öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Dedikodumu yapıyorlardı
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 14:40:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü: Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamaları tehlikeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement