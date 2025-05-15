Kremlin Sözcüsü Peskov: "İstanbul'daki Görüşmelerin Süresi, Seyrine Bağlı Olacak" - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov: "İstanbul'daki Görüşmelerin Süresi, Seyrine Bağlı Olacak"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da yeniden başlayan müzakerelerin süresinin görüşmelerin seyrine bağlı olacağını söyledi.

15.05.2025 10:13
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(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yeniden başlayan müzakerelerin süresinin görüşmelerin seyrine bağlı olacağını söyledi.

Peskov, Rusya devletine bağlı TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile müzakerelerin bugün başlayacağını anımsattı.

Görüşmelerin ne kadar devam edeceğine ilişkin soruya ise Peskov, "Bundan sonrası, görüşmelerin nasıl ilerleyeceğine bağlı olacak" yanıtını verdi.

İstanbul'da bugün yapılacak görüşmeler, 2022'de Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan son doğrudan temasların üç yıl sonrasında, taraflar arasında yüz yüze yapılan ilk görüşme olacak.

Rus heyeti İstanbul'da

Moskova ile Kiev arasında doğrudan müzakereler için Rusya tarafından oluşturulan heyet, dün belirlendi. İstanbul'da 2022'de yapılan görüşmelerde olduğu gibi heyet başkanlığına Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy getirildi. Heyette ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Igor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de bulunacak. Rusya basınına göre Rus heyeti bu sabah İstanbul'a vardı.

Ukrayna tarafında Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşürken, Ukrayna merkezli NV radyosuna göre Moskova ile görüşmeleri yürütmek için Türkiye'ye gelen heyette ise Savunma Bakanı Rustem Umerov,  Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Müdürü Andriy Yermak, Ofis Müdür Yardımcısı İhor Jovkva yer alıyor.

ABD'li temsilciler de Türkiye'ye ggeliyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve bazı yetkililerin İstanbul'daki görüşmelere katılacağını duyurdu. Rubio bugün Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına da katılıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ve Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un da Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Trump, müzakerelerin gidişatına katkı sağlayacaksa kendisinin de İstanbul'a gelmeyi değerlendirebileceğini belirtti.

Putin, geçen hafta Ukrayna'ya ön koşulsuz doğrudan müzakerelere yeniden başlanmasını teklif etmişti. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov bu adımın 2022 baharında kesintiye uğrayan Moskova-Kiev görüşmelerinin yeniden başlatılması anlamına geldiğini söyledi.

İstanbul'da 2022'deki görüşmelerde taraflar prensipte uzlaşarak bir anlaşmaya yaklaşmayı başarmıştı. Rusya o dönemki müzakerelerden Ukrayna'nın daha sonra geri adım atması ve sürecin sekteye uğraması konusunda başta İngiltere olmak üzere Batılı ülkeleri sorumlu tutuyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, İstanbul, Ukrayna, Kremlin, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü Peskov: 'İstanbul'daki Görüşmelerin Süresi, Seyrine Bağlı Olacak' - Son Dakika

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