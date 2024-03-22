Kremlin Sözcüsü: Rusya, AB'nin Ukrayna'yı silahlandırmak için dondurulmuş varlıkları kullanma planlarına misilleme yapacak

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MOSKOVA, 22 Mart (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirleri Ukrayna'yı silahlandırmak için kullanma planlarını ilerletmesi halinde, Rusya'nın mevcut tüm yasal mekanizmaları kullanarak misilleme yapacağını söyledi.

Peskov, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Şu anda mevcut olan ve gelecekte mevcut olacak tüm olası yasal mekanizmaları kullanacağız" dedi.

Peskov'un açıklaması, AB dış politika şefi Josep Borrell tarafından Salı günü ortaya konulan ve Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya askeri yardım sağlamak üzere kullanılmasını öngören önerinin ardından geldi.

Borrell, Rus varlıklarından elde edilen karın yüzde 90'ının Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna'ya silah tedarik etmek üzere kullanılmasını önermişti.

Peskov, "Mütekabiliyet esasına dayanarak, aynı tepkiyi vermeyecek ancak kendi çıkarlarımıza uygun başka karşı önlemlere başvuracağız" ifadesini kullandı.

Batılı ülkeler Şubat 2022'den bu yana Rusya'ya yaptırımlar uygulayarak ülkenin devlet ve özel sektör varlıklarını donduruyor. Rusya'nın dondurulmuş döviz rezervleri 300 milyar ABD doları civarında.