Kremlin Sözcüsü: Rusya Ukrayna meselesi için diyaloğa açık - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Rusya Ukrayna meselesi için diyaloğa açık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna meselesi çözümü için her türlü diyaloğa açık olduğunu belirtti. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belirlenen hedeflere ulaşılması için iletişim ve diyaloğa açık olduğunu defalarca dile getirdiğini söyledi. Ayrıca, Ukrayna askerlerinin Belarus sınırında yoğunlaşması durumunun hem Minsk hem de Moskova için endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

01.07.2024 13:31
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna meselesi çözümü ile ilgili her türlü diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Rusya, Ukrayna ile arabulucular aracılığıyla müzakere yürütmeye hazır mı?" sorusuna Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, belirlenen hedeflere ulaşılması için her türlü iletişim ve diyaloğa açık olduğunu defalarca söyledi. Putin buna açık ve bunu defalarca dile getirdi." yanıtını verdi.

Sözcü Peskov, Ukrayna askerlerinin Belarus sınırında yoğunlaşmasıyla ilgili soruya da "Elbette bu durum, sadece Minsk için değil, Moskova için de endişe kaynağı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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