Kruvaziyer Turizminde Artış

6 Nisan 1920

1- Türkiye limanlarına 6 ayda 490 kruvaziyer gemisi demir attı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Türkiye, bulunduğu konum itibarıyla denizcilik turizminde talep gören bir ülke. Bunun da en büyük göstergesi ilginin giderek arttığı kruvaziyer turizmi"

"Ocak-haziran döneminde limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,07 artışla 415'ten 490'a yükseldi"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- AK Parti Grup Başkanı Güler'den, "Terörsüz Türkiye" kapsamında TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin açıklama:

"Komisyonun görev alanı belli; kalıcı bir hale gelecek şekilde silah bırakmanın, PKK terör örgütünün kendini feshetmesiyle beraber bunun doğrulanması, izlenmesi, kayıt altına alınması, güvenlik güçlerimizle yakın bir irtibatın sağlanması. Sonraki aşamada da ihtiyaç duyulması halinde gerek idari düzenlemeler gerekse de yasal düzenlemeler açısından bu komisyonumuz Meclis Başkanımıza önerilerde bulunacak"

"Şu anda Meclisimizde araştırma komisyonlarımızın milletvekili üye sayısı 22, en fazla milletvekili üye sayısı olan KİT Komisyonumuzun da 35. Bu üye sayısı aralığında bir komisyon olabilir. TBMM'de grubu olsun olmasın, siyasi partisi olsun olmasın bağımsız üyelerden de katkı sağlayacak şekilde bu komisyon kurulur"

(Aynur Ekiz/TBMM) (Görüntülü)

3- Türkiye'de son 5 yılda eğitim nedeniyle 2,4 milyon kişi il değiştirdi

Eğitim görmek için geçen yıl yerleşim yerini değiştiren kişi sayısı 479 bin 622 olarak belirlendi

Söz konusu dönemde eğitim sebebiyle en çok göç alan ve veren il İstanbul oldu

(Serhat Tutak/Ankara)

4- TÜRKSAT'ın geçen yıl net satışları 16,6 milyar lirayı aştı

Toplam net satışlarını 2024'te 16 milyar 649 milyon liraya yükselten şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı 3,7 milyar liraya çıktı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

5- Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli 65 yıl sonra Türkiye'ye getiriliyor

Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan ve yıllarca el değiştiren bronz heykel, Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilecek özel bir uçuşla birkaç gün içinde ABD'den Ankara'ya getirilecek

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

6- IDEF 2025'E DOĞRU - Suda yürüyüp izini belli etmeyecek

Deniz Konuşlandırmalı Mini Taktik İHA TOYDU ve Elle Fırlatılan Taarruzi İHA KARAGUN, IDEF 2025'te ilk kez tanıtılacak

Karada ve deniz üstü platformlarından fırlatılabilecek TOYDU İHA, kompakt yapısı, düşük ses ve radar iziyle yüksek riskli ortamlarda gizli kalarak görev icra edebilecek

2 kilogram faydalı yüke sahip KARAGUN İHA, özellikle hızlı hareket eden timlerin ihtiyaçları ve ani müdahale durumları için tasarlandı

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türkiye ve İngiltere arasında İslami finansta işbirliği ivme kazanıyor

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı, Orta Asya ve Doğu Avrupa Ticaret Müsteşarı Yardımcısı Ben Aldred: "İngiltere ve Türkiye arasında İslami finans alanında birlikte çalışmak için doğal bir tamamlayıcılık olduğunu düşünüyoruz. Birlikte neler yapabileceğimize ilişkin bir sınır görmüyoruz"

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı Finansal Hizmetler Başkanı Hugh de Lusignan: "Türkiye Varlık Fonu'nun Londra'daki sukuk ihracı için gördüğü yüksek talep, bu ürünler için büyük bir uluslararası pazar olduğunu kanıtlıyor"

(Aysu Biçer-Nuran Erkul/Londra)

8- İrlanda'da milliyetçi Sinn Fein partisinin lideri, dünyaya "Filistin hala varken tanıyın" çağrısı yaptı:

"Filistin hala varken tanıyın. Tanrı aşkına hemen şimdi yapın. Ertelemekten ve lafı dolandırmaktan vazgeçin yoksa tanınacak bir Filistin olmayacak"

" İsrail'e yaptırım uygulanmalı. On binlerce Filistinlinin canını almanın sonuçları olmalı"

(Behlül Çetinkaya/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Devlet korumasındaki kızlar, hayallerindeki kıyafetleri tasarlayıp tiyatro gösterisinde sergiledi

İstanbul'da devlet korumasındaki 10 kız çocuğu, iç dünyalarına da dokunarak tasarlayıp diktikleri kıyafetleri giyerek, tiyatro gösterisiyle birlikte defile yaptı

Koruma altındaki kızlardan 16 yaşındaki C: "Hayallerimiz vardı, bunu ilmek ilmek diktik, hayallerimizi üzerimize giydik. İlk dikişim çok yamuktu ama pes etmedim, her ilmekte kendimi daha iyi hissettim. Sanki içimdeki beni yeniden dikiyordum. Bu sadece bir defile değil, bu, gölgelerden çıkan ışığımızın, suskunken kurduğumuz hayallerin, görünmeyen emeğin, sabrın, dostluğun ve yeniden doğuşun sahnesiydi"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Türk havacılık serüvenine yön veren pilot: Vecihi Hürkuş

Havacılık tarihinin mimarlarından, ilk yerli uçak "Vecihi K-IV"yı üreten, pilot, mühendis ve girişimci kimliğiyle tanınan tayyareci Vecihi Hürkuş, 16 Temmuz 1969'da hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk sivil havacılık okulunu kuran, 52 yıllık uçuş kariyerinde 102 farklı türde uçak uçuran, 30 bin saatten fazla havada kalan Hürkuş, havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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