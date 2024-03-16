KTSO Başkanı Soner Ilık, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü için mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KTSO Başkanı Soner Ilık, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü için mesaj yayımladı

KTSO Başkanı Soner Ilık, Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109. yıl dönümü için mesaj yayımladı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ilık, mesajında, zaferin Türk ve dünya tarihinde unutulmayacak bir örnek olduğunu vurguladı ve Türk milletinin bağımsızlık duygusunu kaybetmediğini belirtti. Ayrıca, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anma sözlerine yer verdi.

16.03.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yüzyıllarca Türk ve dünya tarihinde unutulmayacak ve gelecek her nesle örnek olacağını vurguladı.

Türk milletinin dünyaya karşı nasıl bir millet olduğunu kazandığı zaferlere gösterdiğini belirten Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihi şan ve şerefle dolu kahraman Türk ordusunun ve yüce Türk milletinin 'Çanakkale Geçilmez' nidasıyla kazandığı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Çanakkale'de destanlaşan bağımsızlık, beraberlik duygusunu hiçbir zaman kaybetmeyen Türk Milleti geçmişte olduğu gibi bugün de karakterinde olan bağımsızlık duygusu ile mücadele etmekte, içte ve dışta yer alan mihraklara fırsat vermemektedir. Şanlı geçmişimizden kuvvet alan bizler, bize emanet edilen vatanımızı canımız pahasına koruyarak gelecek nesillere bırakacağız.

Vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede hayat ve vücut bulmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar Türk milletini minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA

Kırklareli, Çanakkale, 18 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KTSO Başkanı Soner Ilık, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü için mesaj yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:44 Ayasofya’da provokasyon Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı
10:03 Yerel seçimlere 15 gün kaldı 32 ilde oy verme saati öne çekildi Yerel seçimlere 15 gün kaldı! 32 ilde oy verme saati öne çekildi
08:46 Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim
01:25 Elindeki son anketi paylaşan Murat Kurum, 4 partinin seçmenine “Bana oy verin“ çağrısında bulundu Elindeki son anketi paylaşan Murat Kurum, 4 partinin seçmenine "Bana oy verin" çağrısında bulundu
13:12 Ameliyatı 9 saat sürmüştü Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı Ameliyatı 9 saat sürmüştü! Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı
12:15 İlk 3 Fenerbahçe’den Süper Lig’de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi İlk 3 Fenerbahçe'den! Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi
11:53 Sema Aydemir, dövdüğü için elendiği Pınar’ın eşiyle birbirine girdi Sema Aydemir, dövdüğü için elendiği Pınar'ın eşiyle birbirine girdi
11:36 Galatasaray, Muslera hakkındaki son kararını veriyor Galatasaray, Muslera hakkındaki son kararını veriyor
11:32 84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi 84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi
10:56 Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede Düşman ülkenin mevzilerini izlediler Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede! Düşman ülkenin mevzilerini izlediler
10:41 Ders sırasında boğazına cisim kaçan öğrenci, öğretmen tarafından kurtarıldı Ders sırasında boğazına cisim kaçan öğrenci, öğretmen tarafından kurtarıldı
10:35 Kıvılcım’ın sözleri Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde damga vurdu Kıvılcım'ın sözleri Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde damga vurdu
10:20 Erzincan’da yakalanan dev turna balığı tezgahta satışa sunuldu Erzincan'da yakalanan dev turna balığı tezgahta satışa sunuldu
10:20 Sigara paketleri değişiyor Sigara paketleri değişiyor
10:15 Taraftarlar istemiyor Fenerbahçe’ye başkan adayı olan Sadettin Saran’a soğuk duş Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 13:50:58. #1.11#
SON DAKİKA: KTSO Başkanı Soner Ilık, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü için mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement