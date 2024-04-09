Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çuvalcı, mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayını daha geride bırakmanın manevi huzuru içerisinde olduğunu belirtti.
Millet olarak birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesine, barış ikliminin güçlenmesine, küskünlerin barışmasına, sevgi, saygı ve hoşgörünün yücelmesine vesile olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunun hep birlikte yaşandığına işaret eden Çuvalcı, şunları kaydetti:
"Ramazan Bayramı'nın mübarek atmosferinde, barış, adalet ve insanlık değerleriyle dolu bir mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak bu yıl, bayram sevincimizi gölgeleyen acı bir gerçek var Filistin'deki İsrail zulmü. Filistin'de, insanlık tarihinin en temel değerlerine yapılan saldırıları kınıyor, masum insanların yaşadığı acıları yürekten hissediyoruz. Filistin'deki kardeşlerimizin yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurarak dualarımızı ve desteğimizi onlarla paylaşıyoruz. İsrail'in keyfi uygulamaları karşısında sessiz kalmayarak sesimizi duyurmalı ve zulme karşı durmalıyız."
Çuvalcı, Ramazan Bayramı'nın birlik ve dayanışma içinde kardeşlik bağlarının güçlendirdiği bir zaman dilimi olması gerektiğini ifade ederek, "Bu nedenle Filistin'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak ve onlara moral vermek istiyoruz. Bayramın, tüm İslam alemine barış, huzur ve adalet getirmesini diler, Filistin'deki İsrail katliamlarının bir an önce durdurulmasını temenni ederim." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'dan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika
Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sevgi, mutluluk ve kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın sevincini paylaştı.
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Rektör Özölçer mesajında Ramazan Bayramı'nın önemine vurgu yaparak, barış, huzur ve mutluluk dileklerini iletti. Ayrıca, Filistin'de devam eden soykırımın sona ermesi için dualar edildiğini belirtti.
Gaziantep'in Yavuzeli İlçesinde meydana gelen kazada, babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Baba, traktörüyle evine dönerken oğlunu fark etmeyerek üzerinden geçti. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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