Kuala Malezya Hava Yolları Uçağı Basınç Sorunu Nedeniyle Geri Döndü - Son Dakika
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Kuala Malezya Hava Yolları Uçağı Basınç Sorunu Nedeniyle Geri Döndü

Kuala Malezya Hava Yolları Uçağı Basınç Sorunu Nedeniyle Geri Döndü

Kuala Malezya Hava Yolları'na ait bir uçak, Bangkok'a seferi sırasında basınç sorunu yaşadığı için geri dönmek zorunda kaldı. Uçak, Kuala Lumpur'dan havalanarak Bangkok'a doğru hareket etti ancak kalkıştan bir süre sonra pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın 164 yolcu ve 12 mürettebatıyla birlikte güvenli bir şekilde Kuala Lumpur'a geri döndüğü belirtildi. Malezya Hava Yolları, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

24.06.2024 17:41
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KUALA Malezya Hava Yollarına ait uçağın, Tayland'ın başkenti Bangkok'a seferi sırasında "basınç sorunu" nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığı bildirildi.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, başkent Kuala Lumpur'daki uluslararası havalimanından havalanan uçağın, Bangkok'a doğru hareket ettiği belirtildi.

Kalkıştan bir süre sonra pilotun "acil inişe" geçtiği ifade edilen açıklamada, "basınç sorunu" nedeniyle uçağın Kuala Lumpur'a geri döndüğü kaydedildi.

Açıklamada, 164 yolcu ile 12 kişilik mürettebatı bulunan uçağın, kalkıştan yaklaşık 2 saat sonra güvenli şekilde Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na indiği bildirildi.

Malezya Hava Yollarının açıklamasında konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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