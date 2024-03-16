Küba Devlet Başkanı, İslam ülkelerinin büyükelçileriyle ramazan dolayısıyla bir araya geldi

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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ramazan dolayısıyla İslam ülkelerinin büyükelçileriyle başkent Havana'da bir araya geldi.

Sosyal medya hesabı X'ten büyükelçilerle çekilen toplu fotoğrafı paylaşan Canel, Müslümanların ramazan ayını tebrik etti.

Canel, "Kutsal ramazan ayı münasebetiyle Küba'da akredite Arap ve İslam ülkelerinin büyükelçileriyle toplantı gerçekleştirdik. İsrail'in saldırganlığına maruz kalan Filistin halkının bu zor döneminde, barış ve refah için en iyi dileklerimi ilettim." ifadelerini kullandı.

Küba'da ramazan ayında Müslümanların ibadetlerini yerine getirmeleri için 10 Temmuz 2015'te bir mescit açılmıştı.