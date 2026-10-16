Küba Dışişleri Bakanı, elektriğin yüzde 21,4'ünü yenilenebilirin karşıladığını söyledi - Son Dakika
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Küba Dışişleri Bakanı, elektriğin yüzde 21,4'ünü yenilenebilirin karşıladığını söyledi

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Küba Dışişleri Bakanı, elektriğin yüzde 21,4\'ünü yenilenebilirin karşıladığını söyledi
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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, yenilenebilir enerjinin elektrik üretiminin yüzde 21,4'ünü karşıladığını açıkladı. Rodriguez, ABD'nin enerji ablukasına egemenliği güçlendirme ve yaptırımların etkisini hafifletme tedbirleriyle karşılık verildiğini belirtti.

HAVANA, 16 Ekim (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, yenilenebilir enerjinin ülkenin elektrik üretiminin beşte birinden fazlasını karşılar hale geldiğini söyledi.

Rodriguez perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Küba hükümetinin ve Komünist Partisi'nin, "tüm Kübalıları cezalandırmayı amaçlayan" ABD enerji ablukasına, "egemenliği güçlendirerek ve ABD yaptırımlarının etkisini hafifletmeye yönelik tedbirler alarak" karşılık verdiğini belirtti.

Ülkede an itibarıyla toplam 1.418 megavat kurulu güce sahip 144 güneş enerjisi santrali bulunduğunu söyleyen Rodriguez, ulusal elektrik üretiminin yüzde 21,4'ünün yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını kaydetti.

Rodriguez, güneş enerjisiyle çalışan 44 elektrikli araç şarj istasyonu ile 64 halka açık şarj istasyonuna sahip olduklarını belirterek, tüm polikliniklerin, huzurevlerinin, anne-bebek sağlığı tesislerinin ve cenaze hizmeti merkezlerinin yenilenebilir enerji sistemleriyle donatıldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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