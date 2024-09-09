Küba'ya E-Vize ile Kolay Seyahat Fırsatı - Son Dakika
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Küba'ya E-Vize ile Kolay Seyahat Fırsatı

Küba\'ya E-Vize ile Kolay Seyahat Fırsatı

Küba'nın Roma Büyükelçiliği Turizm Ataşesi Yanet Mora Ferguson, diplomatik temsilciliklere gitmeden faydalanılan e-vize sistemiyle ülkesine vize almanın kolaylaştığını kaydetti. İstanbul'u ziyaret eden Küba turizm ataşesi Ferguson, AA muhabirine ülkesinin turistik seyahatlerde sunduğu deneyimleri anlattı.

09.09.2024 12:19
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Küba'nın Roma Büyükelçiliği Turizm Ataşesi Yanet Mora Ferguson, diplomatik temsilciliklere gitmeden faydalanılan e-vize sistemiyle ülkesine vize almanın kolaylaştığını kaydetti.

İstanbul'u ziyaret eden Küba turizm ataşesi Ferguson, AA muhabirine ülkesinin turistik seyahatlerde sunduğu deneyimleri anlattı.

Ferguson, Türkiye gibi Küba'nın da eşsiz bir ülke olduğunu belirterek, "Kültür, tarih gibi aynı tür konularla ilgilendiğimiz için Küba'yı ziyaret etmenin Türk pazarı için çok iyi bir tecrübe olacağını düşünüyoruz." dedi.

"Küba, Türkiye'de gerçekten çok popüler"

Ferguson, Türkiye'den Küba'yı ziyaret eden turistlerin, dünyaca ünlü Küba purosunun nasıl üretildiğini yerinde görme imkanı bulduğunu, kültürel, tarihi ve doğal pek çok geziye katıldığını anlattı.

Türkiye'nin turizm açısından kendileri için önemli olduğunu söyleyen Ferguson, "Daha şimdiden, bu yıl, geçen yıl ulaştığımız rakamların yüzde 112'sinin üzerine çıkmayı başardık. Bence Küba, Türkiye'de gerçekten çok popüler. Etrafımıza baktığımız her yerde, her Türk Küba'dan bahsediyor ve en azından bir kez Küba'yı ziyaret etmeyi hayal ediyor." diye konuştu.

Gözde destinasyonlar Havana ve Pinal del Rio

Türk Hava Yollarının (THY) eylül itibarıyla Küba'ya sefer sayılarını artırdığını hatırlatan ve THY ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) teşekkür eden Ferguson, Küba'da en popüler destinasyonların bir açık hava müzesine benzettiği Havana ve tütün nedeniyle Pinal del Rio olduğunu söyledi.

Ferguson, vize konusunda da "Şu andaki vize prosedüründen önce fiziki turist kartlarımız vardı. Yeni bir süreç başladı, on-line bir süreç. Elektronik vizeye sahip olmak gerçekten çok kolay, herkes kullanabiliyor, daha verimli ve daha hızlı. Küba elçiliğini fiziksel olarak ziyaret etmeden vizenizi alabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Türkler ve biz Kübalılar çok nazik insanlar olsak bile, savaşçıyız, güçlüyüz"

Ferguson, Türkiye ve Küba'yı ziyaret eden Türkler hakkındaki izlenimlerini anlatırken Türklerin Küba tarihine ilgi duymasının "kalbine dokunduğunu" söyledi.

Çok sayıda kişinin Fidel Castro ve Che Guevara'yı sorduğunu aktaran Ferguson, "Biz de Küba'da Atatürk anıtları yaptık. Şu anda Türkiye'den gelen misafirlerimiz gezilerinde bu anıtları ziyaret ediyorlar." ifadesini kullandı.

Ferguson, Türkler ile Kübalıların benzer yönleri olduğuna dikkati çekerek, "Bence Türkler ve biz Kübalılar çok nazik insanlar olsak bile, savaşçıyız, güçlüyüz, daha önce de söylediğim gibi, kültürü seviyoruz, neşeyi seviyoruz, tarihi seviyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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