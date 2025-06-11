Kübalı Aile Türkçe Öğreniyor - Son Dakika
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Kübalı Aile Türkçe Öğreniyor

11.06.2025 16:01
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Kübalı gelin, annesi ve kızıyla Adana'da Türkçe öğrenmeye başladı. Aile, Türkiye'yi ve kültürü sevdi.

Kübalı gelin, annesi ve kızıyla Türkçe öğrenmeye başladı

ADANA - Kübalı gelin Odyolog Ines Maria ve ailesi, Türk eşiyle birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı, eşiyle gezerken keşfettikleri Adana'nın Kozan ilçesine yerleşti. Kübalı gelin, annesi ve kızıyla Türkçe öğrenmeye başladı.

Kübalı Odyolog Ines Maria Fernandes Matanzas (41), Aslen Mersinli olan Türk eşi elektrik mühendisi Abdülkerim Güllü ile 8 yıl önce tanışarak evlendi. Çiftin bu evlilikten şuanda 7 yaşında olan kızları Velena Fernandes dünyaya geldi. Küba'dan bu sene kesin dönüş yaptıktan sonra Antalya'da çalışmaya başlayan Abdülkerim Güllü'nün eşi, kızı ve 73 yaşındaki kayınvalidesi Maria Terasa Garcia'yla gezerken doğasına hayran oldukları Adana'nın Kozan ilçesine yerleşti. Kübalı aile burada hayranı Türkçeyi öğrenmek için Halk Eğitim Merkezinde eğitim almaya başladı.

Akıcı Türkçe konuşmak istiyorlar

Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa katılan aile, Türkçeyi akıcı konuşabilmek için her gün 1,5 saatlik eğitime aksatmadan katılıyor.

Kurslara büyük bir istekle katıldıklarını belirten Ines Maria, "Eşim Mersinli. Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra Kozan'ın doğasını, insanlarını ve kültürel dokusunu çok sevdik. Kızım Türk yemeklerine bayılıyor, özellikle Adana kebabı. Eşim Antalya'da görev yapmakta. Ben Küba'da Odyoloji uzmanı olarak görev yapmaktaydım. Eşimle gezerken Kozan'ı keşfettik ve yerleşme kararı aldık. Ben, annem ve çocuklarımla birlikte Türkçe öğrenmek için kursa geliyorum. Türkiye'yi ve Türkçeyi çok sevdik. Özellikle kızımda Adananın kebabını çok sevdi. Kozan'ın doğası, çevresi çok güzel ve biz bunun için Kozan'da yaşama kararı aldık" dedi.

73 yaşında Kübalı anne de Türkçe öğreniyor

Ailenin en yaş almış bireyi 73 yaşındaki Maria Terasa Garcia, Türkçeyi öğrenmek için kızı ile birlikte kursa geldiğini söyledi. Garcia,"Türkiye'ye gelmeden önce Türk insanı, doğası ve mutfağı hakkında çok fazla kitap okudum. Türk kültürü kitaplarda tam anlatılmasa da insanlar çok sıcakkanlı. Türk mutfağı ise eşsiz. Artık ben de Türk yemeklerini öğrenmek istiyorum"ifadelerini kullandı.

Kozan Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Ürger ise"Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü politikaları çerçevesinde, farklı ihtiyaç gruplarına yönelik eğitimler veriyoruz. Yabancı uyruklu bireylerin Türkçeyi öğrenmeleri için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Kurslarımıza olan ilgi oldukça yüksek" şeklinde konuştu.

Türkçe ve diksiyon eğitmeni Rabia Sağlam da "İlk başta zorlanırız diye düşündük ama evrensel beden diliyle iletişimimiz kolaylaştı. Kübalı misafirlerimiz oldukça azimli. Velena oyunlarla öğreniyor, annesi ise derslere büyük bir hevesle katılıyor. 1,5 saatlik dersler su gibi akıp geçiyor"diye konuştu.

Kaynak: İHA

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